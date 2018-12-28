تحسن تدريجى فى حالة الطقس ورفع مخلفات الأمطار بالبحيرة.. فيديو وصور

شهدت محافظة البحيرة تحسن تدريجي فى حالة الطقس حيث بدت الشمس مشرقة وتوقف سقوط الأمطار على جميع مراكز ومدن محافظة وعادت حركة المواصلات لطبيعتها.



كما نشطت عمليات البيع والشراء بالمحلات التجارية وخاصة بأن اليوم الجمعة يعتبر سوقا تجاريا للخضر والفاكهة والماشية وكافة الاحتياجات بمعظم مراكز المحافظة



وتواصل اجهزة النظافة والصرف الصحى بالوحدات المحلية بدائرة محافظة البحيرة شفط مياه الأمطار ورفع مخلفاتها من محيط المدارس وشوارع المدن والقرى التى اغرقتها مياه الأمطار خلال الأيام الماضية



ووجه اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة بضرورة متابعة التغيرات المناخية ومراقبة مايحدث جراء سقوط الأمطار ومتابعة حالة الطقس بجميع الوحدات المحلية والقيام بشفط مياه الأمطار أول بأول من شوارع المحافظة لتسيير الحركة المرورية للمواطنيين والسيارات .



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة اللواء خالد جمعة عبد الرحمن عطية بشفط لأمطار من شوارع هندسه ابو الريش قبلى بشارع الجيش العمومى وأمام مدرسه طاموس وبجوار سور مصنع الزيت وأمام المطحن



كماواصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ايتاى البارود برئاسة المهندس صلاح مسعود بشفط مياه الامكار ورفع مخلفاتها بشوارع المدينة وبقرية ششت الانعام بالتنسيق مع نائبا المركز والمدينة وبالتنسيق مع أشرف الزهيري رئيس مجلس قرية ششت الانعام .

وتم متابعة أعمال رفع مياة الأمطار من مدخل قرية السوالم قبلي و من الشوارع الرئيسية بالقرية و رفع المياة من محيط المدارس .



فيما وجه المحاسب عادل العباسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده على تكثيف أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار وتمهيد الطرق لتسهيل حركة المواطنين مشددا علي رؤساء القري بالتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار حيث قامت الوحدة المحلية لقرية النجيلة برئاسة المهندس ممدوح جبر رئيس الوحدة والطاقم المعاون له برفع تجمعات مياه الامطار بالشوارع العموميه والجانبيه والمواقف..ومازال العمل مستمر بجميع الوحدات المحلية حتي رفع جميع تراكمات مياه الأمطار ومخلفاتها تسييرا للحركة المرورية للسيارات والمواطنين

