فاينانشال تايمز: المتحف المصري الكبير يبشر بانتعاش السياحة

في معامل تقع على مقربة من أهرامات الجيزة، يعمل خبراء صيانة بتركيز شديد على صيانة وترميم عدد من أكثر الآثار المصرية القديمة روعة، بينها أقنعة مذهبة وملابس كتانية عُثر عليها داخل مقبرة توت عنخ آمون.



بهذه العبارات، استهلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تقريرها عن المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه أوائل 2020.



وأوضحت الصحيفة أن المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف بالعالم مخصص لآثار حضارة واحدة، وقد تكلف تشييده مليار دولار، ومن المنتظر أن يسهم افتتاحه في إنعاش حركة السياحة في مصر.



وأضافت الصحيفة أن المتحف سيضم 50 ألف قطعة أثرية، نصفها يُعرض للمرة الأولى، بينها المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، المكونة من 5600 قطعة.



ونقلت الصحيفة عن طارق توفيق مدير المتحف المصري الكبير قوله: "سنعود بالزوار 3500 عام إلى الوراء. إلى بلاط الملك توت عنخ آمون. إنها تجربة فريدة، فليس لدينا عرش الملك الذهبي وصولجانه فحسب، وإنما أيضًا صنادله الجلدية والفواكه المجففة التي عُثر عليها في مقبرته وأمتار من المنسوجات. وباستخدام الوسائل الحديثة يمكننا أن نعيد الكثير من تلك القطع إلى جمالها الأصلي".



وأضاف توفيق أن المتحف الكبير سيكون:"حصنًا آمنًا" لبعض الآثار التي لا تقدر بثمن، كما ستم تزويد المتحف بنظام حاسوبي يمكّن الزوار من تحديد أماكن المعروضات.



وتابعت الصحيفة أن علماء المصريات رحبوا بافتتاح المتحف المصري الكبير، بما يضمه من منشآت بحثية ومعامل صيانة.