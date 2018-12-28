إزالة 88 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

شنت مديرية أمن الشرقية، بالاشتراك مع مديرية الزراعة ومراكز المدن بالمحافظة، حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 88 حالة تعد عليها.



تلقى اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ 88 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة بالاشتراك مع مديرية الزراعة ومراكز المدن.



وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

