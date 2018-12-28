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ثقافة

صناعة الأسطورة .. أحدث إصدارات الساقي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:10 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي

صدر حديثًا عن دار الساقي للنشر والتوزيع، كتاب "صناعة الأسطورة.. حكاية "التمرّد الطويل" في جبل لبنان"، للكاتب عبد الرحيم أبو حسين.

ويتمحور الكتاب حول «التمرّد الطويل» الذي صنع لبنان الكبير، على مدى أربعة قرون في مقاومة العثمانيين، هذا التمرّد الذي غيبتّه المصادر التقليدية اللبنانية.
يقدّم الكتاب قراءة خاصّة عن كيفيّة تشكّل لبنان مستندًا إلى مصادر لم يسبق استعمالها من قبل، ولاسيّما مواد الأرشيف العثمانيّ.

عبد الرحيم أبو حسين، أستاذ في دائرة التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت منذ عام 1982، عمل أستاذًا زائرًا في عدد من الجامعات الأميركية والعربية، وهو مرجع فيما يخص بلاد الشام في العهد العثماني.

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