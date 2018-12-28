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أخبار البلد

إنشاء قاعدة بيانات للآفات الزراعية فى 2019

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:12 م
وزير الزراعة وإستصلاخ
وزير الزراعة وإستصلاخ الأراضي
جمال صلاح الدين
تسعى وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، إلى تحقيق الإستفادة القصوى من مراكزها البحثية خلال 2019، لذلك وضعت الوزارة ممثلة في مركز البحوث الزراعية مجموعة من الخطط والبرامج لتطوير معاهدها البحثية.

وتعتمد خطة عمل البرنامج البحثي لمعهد بحوث وقاية النباتات، على إنشاء قاعدة بيانات للآفات الزراعية في مصر بهدف توفير جميع البيانات الخاصة بكل آفة سواء كانت تقسيميه أو بيئية ومظاهر الإصابة وطرق المكافحة واعدائها الحيوية، وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية المتعلقة بمجال مكافحة الآفات الزراعية في مختلف الحاصلات الزراعية.

كما تتضمن الخطة تطوير المجاميع المرجعية للآفات الزراعية الاقتصادية والأعداء الحيوية، وتطوير وتدعيم برامج الحجر الزراعي، بالإضافة إلى إعداد برامج المكافحة المتكاملة للآفات الاقتصادية مع تعظيم دور المكافحة الحيوية التي تشمل المتطفلات والمفترسات الحشرية والأكاروسية.

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