إسرائيل تلقي الأسمنت بوجه اللبنانيين قرب الحدود

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يلقى خلاله الاحتلال الأسمنت في وجه المواطنيين على حدود لبنان في قرية كفر كلا جنوب لبنان.



وذكرت وسائل إعلام لبنانبة أن سكان كفر كلا تفاجأوا بتدفق الاسمنت من مدخل أحد الانفاق من الجهة اللبنانية الذي تسبب بأضرار مادية للمواطنين هناك.



وتقدم الجيش اللبناني إلى قيادة اليونيفيل بشكوى ضد جيش الاحتلال لتسببه بأضرار مادية جسيمة في الجانب اللبناني من الحدود الجنوبية خلال أعمال تفجير قام بها لتدمير انفاق.



وقال مصدر أمني لبناني في تصريحات صحفية ان الجيش اللبناني اعد تقريرا مفصلا بالوقائع والأدلة لرفعه إلى السلطات اللبنانية المختصة لتقديم شكوى ضد إسرائيل لأن ما قام به الجيش الإسرائيلي يشكل خرقا للقرار الدولي الرقم 1701.



الجيش الإسرائيلي ضمن عملية أطلق عليها اسم "درع الشمال" كشف عن 5 أنفاق من لبنان ادعى انها تابعة لحزب الله.



