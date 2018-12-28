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أخبار البلد

غرفة شركات السياحة: نستهدف تدريب 4 آلاف شخص بالسياحة في 2019

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قال على المانسترلي رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة إن الجمعية العمومية لغرفة الشركات أقرت زيادة ميزانية لجنة التدريب إلى 2.5 مليون جنيه سنويا وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الغرفة مما يؤكد قناعة العاملين بالقطاع السياحي بأهمية التدريب في المنظومة السياحية وكذلك لإحداث نقلة نوعية لبرامج التدريب لتواكب التطور الحالي.

وأضاف المانسترلي في تصريح له أن قرار الجمعية العمومية جاء بناء على طلب لجنة التدريب وقناعة القائمين على المنظومة ويتماشي مع توجهات الدولة في تدريب وتطوير العنصر البشري بمختلف المجالات وكذلك اتجاه وزارة السياحة ممثل في الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التي تؤمن بأهمية التدريب وهناك تعاون وثيق بين الوزارة والغرفة في برامج التدريب وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل بالسياحة وتوحيد برامج التدريب على مستوى مصر .

وأكد المانسترلي أن غرفة شركات السياحة لديها قناعة بإعداد برامج تدريب لجميع العاملين بالقطاع بما فيه أصحاب الشركات أنفسهم من خلال برامج ودورات تناسب احتياجاتهم لتساعدهم على هيكلة الفكر الإداري والتنظيمي لشركاتهم وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة وكذلك سيتم ربط تعيين أو توظيف اي فرد بالسياحة بحصوله على برامج تدريبية محدده واجتيازه لهذه البرامج بنجاح وذلك بعد موافقة وزارة السياحة.

وأضاف على المانسترلي أنه خلال 2019 لدينا خطة لتدريب وتطوير حوالي 4 آلاف فرد بالقطاع السياحي بمختلف تخصصاته كبداية وسيتم عقد دورات تدريبية بمحافظات مختلفة والبداية بأصحاب الشركات من خلال عمل اعادة هيكلة شركاتهم وعمل تأهيل لهم وهذا يأتي في ظل اتجاه الغرفة نفسها لاعادة هيكلة العمل بها وتحويله باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن كل الدورات التدريبية سيتم الاعلان عنها من خلال "موبايل أبلكيشن " الخاص بالغرفة والتواصل مع كل اللجان داخل الغرفة لتوفير برامج التدريب وكذلك اختيار وتدريب كوادر سياحية من الجامعات للعمل بالقطاع.

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