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حوادث

مصادرة 4 أطنان أعلاف وذرة و210 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالغربية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:58 م
صدى البلد
أحمد على
تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من مصادرة 4 أطنان أعلاف وذرة و210 كيلو لحوم و130 لتر سولار مجهولة فى حملة تموينية لإحكام التواجد الشرطي والرقابة على الأسواق بمراكز بسيون وكفرالزيات وطنطا.

وتلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "نصر ع ال ا ال"54 سنة صاحب مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص بقرية نجريج بمركز بسيون مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 2.500 طن ) أعلاف حيوانية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى فى المحضر رقم 22132 جنح مركز بسيون .

كما تم تم ضبط " هانى ال م ال"34 سنة صاحب مدشة ومحل لبيع الحبوب بقرية حبيش البحرية بمركز طنطا مقيم بذات الناحيه وبحوزته ( 1.500 طن ) اذره صفراء منتهيه الصلاحيه وغير صالحه للاستهلاك فى المحضر رقم 1502 جنح أ د ط مركز طنطا .

فيما تم ضبط "ماجد إ ع ال ال"38 سنة صاحب مخزن بدون ترخيص بالطريق السريع بثان المحلة مقيم بشارع عادل فوده اول طنطا وبحوزته ( 163 كجم لحوم ) غير صالحه للاستهلاك يتم تعبئتها داخل عبوات وتدوين تواريخ حديثه عليها بقصد مد فتره صلاحيتها و ( كميه من الاستيكارات – 2 خاتم يتم به مد فترة الصلاحيه فى المحضر رقم 35206 جنح قسم ثان طنطا.

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