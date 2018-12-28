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محافظات

إطلاق مبادرة أبطال بدون هرمونات بالسويس

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:00 م
صدى البلد
حسن غنيمة
أطلق، اليوم الجمعة، عدد من الرياضيين بالسويس مبادرة " أبطال بدون هرمونات " للتأكيد على رفضهم استخدام الهرمونات والمنشطات داخل صالات الجم من أجل الحفاظ على صحة الرياضيين بالمحافظة.

قال مصطفى الونش أحد المهتمين بالشئون الرياضية، إن معظم الرياضيين الموجودين في صالات الجيم تعرضوا لظلم كبير بسبب قيام بعض الإعلاميين واشخاص باتهام ممارسي الرياضة داخل الجسم وابطال كمال الاجسام بانهم يتناولون المنشطات والهرمونات وهذا غير صحيح.

وأشار مصطفي الونش، إلى انه مستحيل ان يأخذ أي أحد يمارس رياضة كمال الأجسام أو الرياضة بالجيم من البداية الهرمونات لأن هذا يهدد صحته، بل الأفضل وهو ما نتبعه أن يبتعد عن أي منشطات أو هرمونات حتي يحصل على جسد رياضي سليم في وقت جيد.

وأوضح مصطفى، أن جميع الأعمار يمارسون الرياضة بالجيم ويوجد أبطال عالميون بدأوا حياتهم الرياضة في عمر الـ 60 والمهم هي العزيمة والانتظام في التدريبات باستمرار دائما واتباع تعليمات المدربين بشكل دقيق.

وأكد مصطفي الونش، أن من ينتظم في التدريبات عند دخول الجيم سيحصل علي جسد رياضي خلال فترة من 4 أشهر إلى 6 أشهر فقط، والمهم هو الثبات والانتظام.

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