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ثقافة

الساقي تصدر رواية معارك صغيرة الفائزة بمنحة آفاق

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:28 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت، رواية "معارك صغيرة"، للكاتب نزيه بحراوي، وهو مغربي مهتم بالسينما والفنّ المعاصر.

وفازت الرواية بمنحة آفاق ضمن برنامج آفاق لكتابة الرواية، الدورة الثالثة، بإشراف الروائي جبور الدويهي.

نبذة عن الرواية: "في صالة المطار يلتقي زكريا برفيق عمره وليد، الأول وجهته بيروت والثاني وجهته كندا.. مصادفة تحمل إلى رأس زكريا خمسًا وعشرين سنة من الحياة في المغرب. عائلته الصغيرة، اليساريّة التوجّه. ملاعب الطفولة. المدرسة. اللحظات الأولى لتلمّس العالم واكتشافه. الأسئلة حول ماهية الوجود، والرابط الذي يجمع السياسة بكلّ ذلك. الأحلام التي لا تتوقف... وتبقى كاميليا، رفيقة الدراسة، الحلم الأجمل الذي تنافس طويلًا مع رفيقه وليد للفوز به... قبل أن يصطدم كلّ ذلك بالواقع حين تعلن مرحلة الطفولة نهايتها وتسلّم من كانوا أطفالًا إلى عمر الشباب في زمن عربيّ متحوّل".

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