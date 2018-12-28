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أخبار العالم

HSBC أكبر بنوك بريطانيا يسحب استثماراته من إسرائيل

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:29 م
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الجمعة أن بنك HSBC البريطاني سحب استثماراته بالكامل من شركة "إلبيت" الإسرائيلية، (Elbit systems)، والتي تعد أكبر شركة تصنيع أسلحة إسرائيلية.

وقالت "هآرتس" إن ذلك جاء في أعقاب حملةٍ شعبية واسعةٍ طالبت البنك البريطاني بإنهاء دعمه المالي للجيش الإسرائيلي، بقيادة مؤسسة War on وبدعمٍ شعبيٍّ بريطاني ضخم.

وتلقى بنك (HSBC) رسائل من أكثر من 20 ألف شخص، تطالبه بوقف التربح من الاحتلال الإسرائيلي، كما شهد البنك احتجاجاتٍ شهريةً أمام 40 فرعا محليًا للبنك في المملكة المتحدة، فضلًا عن حملةٍ إعلاميٍة واسعةٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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