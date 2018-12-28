خطيب الحرم المكي: الإسلام أوجب الصدق في المعاملات مع الغير.. فيديو

قال الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الإسلام أوجب الصدق على الإنسان في علاقته بربه، وكذلك أوجبه عليه في معاملاته مع غيره من الخلق.



وأوضح «المعقيلي» خلال خطبة الجمعة من المسجد الحرام، أنه ورد في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»، فكان ذلك من عاجل بُشرى المؤمن في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة، فله مقعد الصدق، جنة عرضها السموات والأرض، فيها ما لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.



ونصح قائلًا: فاصدقوا الله عباد الله يصدقكم، وانصروه ينصركم، وادعوه يستجب لكم، ويثبت على الحق أقدامكم.





