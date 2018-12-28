ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع مظاهرات الفلسطينيين بقنابل الغاز

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:03 م
صدى البلد
سمر صالح
قمعت قوات الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة ابو ليمون.

وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغازية تجاه المشاركين في المسيرة، وقاموا بتصوير المشاركين في المسيرة من فوق الابراج العسكرية المنصوبة فوق الجدار، وفتح بوابة الجدار وملاحقة المتظاهرين حتى مشارف القرية.

وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام اسرائيليين ومتضامنيين اجانب وفاء للقدس وتنديدا بما تسمى "صفقة القرن".

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية الى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي واطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يوجه رسالة غامضة عبر تويتر

الأرصاد: استمرار الطقس البارد على البلاد غدا.. وأمطار ورياح على هذه المناطق

البريد يطلق ٣٦ خدمة للمحليات عبر مكاتب الهيئة

تركي الشيخ يزف خبرا سارا للمصريين بعد تعيينه رئيسا لهيئة الترفيه

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأردنى

الوداد المغربي يجدد مفاوضاته مع مهاجم الزمالك

تعرف على 5 أمور تحدث لمن يحافظ على الصلوات بالدنيا والآخرة.. فيديو

بالأسماء..الفائزون فى ماراثون زايد الخيري بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ وانتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو

انقطاع الإنترنت والاتصالات في بعض المدن الأمريكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

قنا تطبق أول تجربة لترجمة خطبة الجمعه بلغة الإشارة بمسجد ناصر.. فيديو
محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان عددا من كنائس سمالوط ومطاي.. فيديو وصور
إسرائيل تلقي الأسمنت بوجه اللبنانيين قرب الحدود.. فيديو
الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو
خبيرة: تنمية الصادرات غير البترولية في صالح الاقتصاد المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟