جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع مظاهرات الفلسطينيين بقنابل الغاز

قمعت قوات الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة ابو ليمون.





وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغازية تجاه المشاركين في المسيرة، وقاموا بتصوير المشاركين في المسيرة من فوق الابراج العسكرية المنصوبة فوق الجدار، وفتح بوابة الجدار وملاحقة المتظاهرين حتى مشارف القرية.





وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام اسرائيليين ومتضامنيين اجانب وفاء للقدس وتنديدا بما تسمى "صفقة القرن".



