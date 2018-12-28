صحة مطروح توقع عقدا لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين

وقع الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، عقد تقديم خدمات التأمين الصحي المقدمة للمرضى بجميع مستشفيات المحافظة.



وأكد محسن طه إنه جاء ذلك لتخفيف العبء على المواطنين ومنتفعي التأمين الصحي الذين يتكبدون السفر لمحافظة الاسكندرية لإنهاء إجراءات التأمين الصحي.



وأضاف أنه تم العمل على توفير خدمات صحية مميزة لاهالي مطروح من خلال تطوير عدد من المستشفيات منها النجيلة والسلوم وبراني والضبعة.