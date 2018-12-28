ضبط 1.4 طن أعلاف حيوانية و2534 عبوة غذائية ومشروبات منتهية بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 1.4 طن أعلاف حيوانيه و 2534 عبوة مواد غذائية ومشروبات فى حملة تموينية داخل محلات تجارية على مستوى قري ومراكز المحلة وزفتي.



وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "احمد م ا ال"37 سنة صاحب مخزن بمنطقة اليمانى ثالث المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 2205 عبوه شاىليبتون – لورد – توب تى – مستر تى ) فى المحضر رقم 11675 جنح قسم ثالث المحله فيما ضبط "علاء م ع ال"28 سنة صاحب محل سوبر ماركت بشارع التحرير ثالث المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته 34 عبوه مواد غذائية متنوعه فى المحضر رقم 11678 جنح قسم ثالث المحلة.