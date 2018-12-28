عاشور الأدهم يقترب من الانتقال لحرس الحدود

اقترب فريق حرس الحدود من حسم انضمام عاشور الأدهم، لاعب الوسط بالاتحاد السكندري، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي القادم.



وصرح العميد عمرو محمد، المدير الإداري بفريق حرس الحدود بأن رتوش قليلة تفصل انضمام عاشور الأدهم لفريق حرس الحدود رسميا خلال الأيام القليلة القادمة.



يذكر أن الأدهم – صاحب الـ 33 عاما- انضم للاتحاد عام 2015، لكن الفريق السكندري استقر على وضعه بقائمة الراحلين خلال يناير القادم.

