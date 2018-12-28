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رياضة

أرسنال يقترب من ضم نجم منتخب الأرجنتين

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:30 م
صدى البلد
اقترب نادي أرسنال الإنجليزي من حسم صفقة انضمام الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب الوسط بنادي إشبيلية، خلال الانتقالات الشتوية في مطلع يناير المقبل.

وأشارت صحيفة" ذا صن" الإنجليزية، إلى أن وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني يتواجد في لندن من أجل إجراء مفاوضات انتقال اللاعب إلي الأرسنال.

ويمتلك بانيجا – صاحب ال30 عاما- شرطا جزائيا في عقده مع اشبيلية تبلغ قيمته 18 مليون جنيه استرليني.

وعمل بانيجا من قبل تحت قيادة أوناي إيمري، مدرب الأرسنال، عندما كان المدير الفني الأسباني يقود أندية إشبيلية وفالنسيا .

ويرغب مسئولو الأرسنال في ضم لاعب منتخب الأرجنتين في يناير، لتعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق،الويلزي أرون رامسي، خلال الفترة المقبلة.

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