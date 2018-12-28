شاهد.. الفائزون بماراثون زايد الخيري في الاسماعيلية

أعلن سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الاسماعيلية، أن عدد الفائزين بماراثون زايد الخيري والذي انطلق صباح اليوم الجمعة، بلغوا 400 فائز.



وأشار عبد الحليم الى تكريم العشر الأوائل الفائزين بالماراثون من قبل وزير الرياضة والمحافظ، علي أن يستكمل تسليم الجوائز لـ390 فائزا بإحدى الصالات المخصصة لذلك.



وتقرر تخصيص عائدات الماراثون لهذا العام لصالح المرحلة الثالثة بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، وذلك للمساهمة في دعم مرضى السرطان فى محافظات الصعيد.



جدير بالذكر ان الماراثون أقيم بطول 10 كيلو مترات داخل مدينة الإسماعيلية،من نقطة كورنيش بحيرة الصيادين خلف منطقة الواحة مرورًا بطريق أم كلثوم وصولًا إلى منطقة نمرة 6، وينتهى بالوصول إلى الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس.