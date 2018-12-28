مانشستر يونايتد يحسم مسألة رحيل بوجبا

أعلن المدير التنفيذي لفريق مانشستر يونايتد، إد وودورد، رفضه التام لرحيل نجم الفريق، الفرنسي بول بوجبا، غالقا الباب أمام الفرق التي ترغب في ضمه خلال الفترة القادمة.



وحسبما أشارت صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن "وودورد" أعلن تمسك النادي باستمرار بوجبا مع الفريق في الفترة القادمة، لاسيما بعد تعيين المدير الفني المؤقت سولشاير، وإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كانت له علاقة متوترة مع لاعب الوسط الفرنسي.



وأشارت الصحيفة أيضا، إلى أن مينو رايولا، وكيل بوجبا، كان يعمل طوال الفترة الماضية علي إيجاد عرض لموكله من أجل الرحيل عن مانشستر يونايتد، لكن مع رحيل مورينيو، ستتغير الأمور، حيث يري المدير الفني الجديد للشياطين الحمر أن بوجبا هو بطل المرحلة القادمة داخل النادي.



يذكر أن هناك فرقا عديدة كانت ترغب في ضم بوجبا، علي رأسها يوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان.