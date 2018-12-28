طريقة عمل الماسك الخماسي لتطويل الشعر.. فيديو

قالت خبيرة التغذية، شيرى أنسى، إن التوتر والقلق من أهم أسباب تساقط الشعر لدى الفتيات، ونصحت بالابتعاد عن الضغط العصبى والظروف النفسية السيئة والاكتئاب للحفاظ على صحة الشعر.



وأضافت أنسي، خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن 80% من أسباب تساقط الشعر يرجع لأمراض داخلية وسوء التغذية، مؤكدة أنه يجب أن يكون الدم المحمل للرأس به فيتامينات خاصة لتقوية الجسم والشعر.



ونصحت باتباع نظام مكثف لتقوية وإعادة رونق الشعر مرة أخرى، وقدمت وصفة الزيوت الـ5 لعلاج تساقط الشعر والذى يتكون من زيت الجزر، وزيت الخروع، زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا، زيت الزيتون.