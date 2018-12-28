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رياضة

ريال مدريد يحسم أول صفقة شتوية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:32 م
صدى البلد
اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من الإعلان عن ضم أول صفقة له في موسم الانتقالات الشتوية القادم، بضم إبراهيم دياز، لاعب الوسط الشاب لفريق مانشستر سيتي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن ناديى ريال مدريد ومانشستر سيتي توصلا لاتفاق بشأن انتقال دياز –صاحب ال19 عاما- إلي الملكي خلال يناير القادم.

ويشير الاتفاق بين الفريقين بانضمام لاعب منتخب اسبانيا للشباب إلي الميرينجي مقابل 15 مليون يورو، علي أن تكون مدة التعاقد بين دياز وريال مدريد لمدة 6 سنوات قادمة.

كما أضافت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب سيتقاضي 3,5 يورو في العام، ويتبقي فقط وضع بعض الرتوش الخاصة بمبالغ الإضافات في عقد اللاعب، ثم سيُعلن رسميا عن الصفقة وتقديم اللاعب للإعلام في الأسبوع القادم.

ولعب دياز- صاحب الأصول المغربية- رفقة المان سيتي 4 مباريات فقط طوال هذا الموسم، 3 منهم في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة أخري في كأس الرابطة، ولم يشارك في منافستي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

يذكر أن اللاعب الذي يشغل مركز متوسط الميدان الهجومي، تخرج من ناشئي نادي مالاجا الإسباني.

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