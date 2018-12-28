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فن

فتاة محجبة تحرج صاحب أغنية شو حلو.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:57 م
صدى البلد
سمر سعد
تعرض المطرب زياد بورجى صاحب أغنية " شو حلو " لموقف محرج على يد فتاة محجبة.

وقامت الفتاة باحتضان برجي بشكل هستيري وتقبيله، قبل دخوله لقاعة عرض الفيلم، وهو ما أصابه بحالة من الخجل والذهول.


وسريعًا ما تدخل رجال الأمن لإبعاد هذه الفتاة عنه، التي كانت ترفض ترك نجمها المفضل.


https://www.youtube.com/watch?v=70OkVdxzxgk

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