12 قضية هزت الرأي العام بالجيزة في 2018.. الزيت الإسرائيلي وقربان الجن واغتصاب فاطمة وميادة الأبرز

الزيت الإسرائيلي

الطفلة فاطمة

قربان الجن

ذبح ميادة

رؤساء الأحياء

365 يوما جمعت أوراق 12 قضية من أسوأ القضايا التي هزت الرأي العام بمحافظة الجيزة، بين خطف وقتل واغتصاب مرورا بأعمال السحر والدجل والشعوذة، ونهاية بواقعتي رشوة الدقي والهرم.يستعرض "صدى البلد"، في السطور التالية أبرز مقتطفات الجرائم خلال عام 2018 والتي أحيلت لمحاكم الجنايات.في بدايات العام، وبالتحديد في شهر يناير أحال المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية حينها، 3 دجالين إلي محكمة الجنايات في اتهامهم بالنصب علي قرابة 120 سيدة وتصويرهن في أوضاع مشينة تحت تأثير السحر، وكشفت تحقيقات النيابة حينها أن جرائم المتهمين تم الكشف عنها عندما تقدم شخصين ببلاغين ضد شقيقين بقيامهما بتصوير زوجتيهما أثناء علاجهما بالقرآن داخل منزليهما، حيث أنهما يدعيان أنهما معالجان روحيان واستمعت النيابة لأقوال المبلغين وزوجتيهما والذين قرروا أنهم لا يعرفون كيف وصل الدجالين إلي تلك الصور وكيف تمكنا من تصويرهم، خاصة أنه كان يحضر لهن في منازلهن ولم تذهب إليهما أي من السيدتين، وأن المتهم الرئيسي محمد اشتهر منذ قرابة عامين بمساعدة المنقبين عن الآثار في فتح المقبرة التي يقومون بتحديدها حيث يقومون بطلبه لمساعدتهم لادعائه صلته ب "الجن" وتمكنه من استدعائه لفتح المقبرة إلا أنه بعد قرابة 6 أشهر اتجه إلى طريق العلاج الروحاني والدجل والشعوذة وتخصص في علاج السيدات فقط مدعيا قدرته علي حل الخلافات الزوجية والإنجاب وغيرها.وأنه استعان بشقيقه رضا وشخص آخر يدعي محمد . م لمساعدته في أعمال السحر وكان يتوجه إلى الضحية في منزلها ونظرا لجهله بالقراءة والكتابة كان يقوم بتشغيل القرآن في هاتفه ويطلب من الضحية سماعها عبر سماعات الأذن وأثناء ذلك يقوم بقراءة بعض الطلاسم ورسم الرسومات الغريبة في كافة أركان المنزل ويقومان بكتابتها في "أحجبة" ثم يقوم بتلاوة بعض الطلاسم علي مياه ب "ملح" ويطلب من الضحية شربها والاستحمام منها ثم يطالبها بوضع "حجاب" يعطيه لها علي بخور مشتعل والدوران حوله بدون ملابس لمدة 15 دقيقة وكل ذلك يتم داخل غرفة النوم.وشرحت التحقيقات طبقا لأقوال الضحايا أنه عقب القيام بما يأمرهم به الدجال تبدأ الخلافات تدب بين السيدة وزوجها، وترفض الاستمرار معه وتطلب الطلاق ثم تبدأ مشاعرها في الاتجاه ناحية الدجال، ويستغل المتهم ذلك في إلقاء نوع معين من السحر عليها فتصبح شبه غائبة عن الوعي ويقوم بتصويرها، وأيضا إلي لجوء المتهمين إلي "عطار" للحصول علي بعض الأعشاب لعمل "الأحجبة منها" وتبين أنه يستخدم "زيت زيتون إسرائيلي" وأعشاب أخري ومن خلال تلك الأحجبة والأبخرة يتمكن من عمل سحر للتفريق بين الزوجين، وأقر العطار في أقواله أمام النيابة بأنواع الأعشاب التي كان يقوم المتهمان بشرائها منه، واستمر نشاط المتهم قرابة عامين حتي دبت الخلافات بين المتهم الرئيسي ومعاونه عندما باع الأول قطعة أرض بمبلغ 2 مليون و750 ألف جنيه فطلب منه معاونه مبلغ نصف مليون جنيه فرفض المتهم وأخبره أنه لن يدفع أكثر من 200 ألف جنيه فانشق عن العمل معه وقام بتسريب الصور التي صورها المتهم للسيدات وفور اكتشاف أصحابها لما تعرضوا له أبلغوا مركز شرطة اطفيح ضده.وفي ذات الشهر، بمنتصف يناير، استغل شيطان صغير براءة نجلة عمله، ولم يعبأ بصلة القرابة بينهما، حين نسيت الطفلة فاطمة مصحفها حال ذهابها إلي مسجد قرية المنصورية لاستكمال حفظ القرآن الكريم، وعادت أدراجها لأخذه والعودة إلى المسجد إلا أن طرقاتها الصغيرة لم تصل الى مسامع والدها أعلى سطح المنزل، تذكرت الصغيرة أن والدتها في زيارة لأقاربهم قررت التوجه إليها لأخذ مفتاح المنزل وفي تلك اللحظة التقت الطفلة شيطان آدمي كان وضع خطة لالتهام جسد تلك الصغيرة ضاربا بصلة القرابة بينهما عرض الحائط خاصة بعد مشاهدته وصديقه لأفلام إباحية فأوهمها بتواجد والدتها بمنزلهم واستدرجها إلى أعلي سطح العقار مستعينا بصديقه الذي كان في انتظاره، فور صعود الطفلة جردها المتهمان من ملابسها في الجزء الأسفل وقاما بملامسة أجزاء حساسة من جسدها وإلبساها كيس بلاستيكي في رأسها لكتم صوتها غير عابئين بدموعها وتوسلاتها لهما، وما أن فرغا من هتك عرضها استوعب المتهم الرئيسي فعلته الشنعاء وتطرق تفكيره لعاقبة ما جناه إذا أخبرت الطفلة أسرتها فزين له الشيطان الخلاص منها للأبد، وأسرع المتهم إلي شقته في الطابق السفلي وعاد مرة أخرى إلي السطح ليغرس سكينا أحضره في بطن الطفلة التي خرجت أحشائها من قوة الضربة إلا أنها لم تلفظ أنفاسها الأخيرة فكان دور المتهم الثاني بأن تناول السكين من صديقه ووضع بصمته في الجريمة بأن سدد عدة طعنات لرقبة الطفلة.وما أن تأكدا من تحولها لجثة هامدة عبر المتهم الأول إلي سطح عقار مجاور وناوله الآخر جثة الطفلة ألقياها به وعادا إلي مسرح الجريمة لمحو آثارها فقاما بمسح الدماء بقطع أقمشة قديمة أخفياها في برميل أعلى السطح كما أخفيا السكين ثم توجها إلى مدرستهما في اليوم التالي كأن شيئا لم يكن، وأحيل المتهمان إلي النيابة العامة، ثم أحيلت القضية إلى نيابة الطفل للاختصاص، وبعد استيفاء أركانها وورود تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية واستعراض اعترافات المتهمين وتسجيل تمثيلهما للجريمة بالصوت والصورة أعد مذكرة بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات باتهامات القتل العمد المقترن بالخطف المقترن بهتك العرض وتمت الموافقة علي إحالتهما للجنايات.تحقيقات .. عدم كفاية أدلة .. حفظ .. ظهور قرائن جديدة.. اعترافات.. مراحل مرت بها التحقيقات في قضية مقتل فتاة علي يد والدها وعمها بمنطقة الصف؛ لتقديمها قربانا للجن وفتح مقبرة اثرية بمنزلهما حتي أنهتها نيابة الصف بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية بإحالتهما إلي محكمة الجنايات بعد 255 يوما من التحقيقات باستيفاء كافة أركان القضية والتي أسدلت محكمة الجنايات الستار عليها عقب حكمها بالسجن المؤبد للمتهمين، بداية الواقعة كانت بلاغ ربة منزل بقيام طليقها بقتل ابنتهما واستمعت حينها النيابة لأقوال والد الفتاة وجدتها اللذان قررا أنها لقت مصرعها خنقا أثناء نومها حيث كانت ترتدي ايشارب التف حول رقبتها أدي لمصرعها، حتي وردت تحريات تفيد بعدم التوصل لصحة الواقعة فتم إخلاء سبيل الأب، ثم كشفت التحقيقات عن مفاجأة عندما أفاد عدد من جيران والد الفتاة أنه قتلها لتقديمها قربانا للجن ليتمكن من فتح مقبرة أثرية أسفل منزله وقالوا إن والدها مشهور عنه التنقيب عن الآثار وأنه استعان بدجال لفتح مقبرة أسفل منزله فاخبره بانه يجب عليه تقديم قربان للجن لكي يفتح المقبرة فقام بقتل ابنته خنقا.وأضافت التحقيقات أن أهالي عرب ابو ساعد ابلغوا بوفاة فتاة داخل منزلها فانتقلت النيابة العامة لإجراء معاينة تصويرية ومناظرة الجثمان وأسفرت المناظرة عن وجود حد حزي بالرقبة من الأذن للأذن، واستمعت النيابة مرة أخري لأقوال والد الفتاة وجدتها ولاحظت تضارب بين أقوال الأب والجدة، وكشفت معاينة النيابة عن وجود آثار حفر بمنزل الأب تم ردمها حديثا حيث تبين أن الأب قام بردمها بعد إخلاء سبيله لإخفاء علامات تنقيبه عن الآثار فاستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية حول وفاة الفتاة وسببه وورد الى النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الذي أشار إلي وجود شبهة جنائية في الوفاة ولم يشر إلى سبب حدوثها ومع استعراض النيابة لكامل ملف القضية والتحريات التي لم تتوصل إلى حقيقة الواقعة انتهت إلى عدم كفاية الأدلة وأمرت بحفظ التحقيقات.وبعد مرور قرابة 20 يوما ظهرت أدلة جديدة دفعت المستشار محمد علي حمودة رئيس نيابة الصف إلى إعادة فتح التحقيقات واستخراج القضية من الحفظ بعد ظهور دليل جديد علي الإدانة وهوية المتهم، وأسفرت التحريات عن ان عم الفتاة المجني عليها وراء قتلها بمعاونة والدها حيث قاما بخنقها لتقديم روحها كقربان للجن ليمكنهما من فتح مقبرة أثرية، وأضافت أن جدة الفتاة عاونت نجليها بإخفاء الجريمة حيث ادعت أنها كانت نائمة بجوارها وأن حفيدتها لقت مصرعها جراء التفاف "ايشارب" ترتديه حول رقبتها فأمرت النيابة بضبط وإحضار الأب والعم والجدة لمواجهتهم بالتحريات الجديدة والاتهامات المنسوبة إليهم وكلفت مباحث الصف بتنفيذ القرار بإلقاء القبض عليهم، وألقي القبض علي المتهمين وتمت إحالتهما إلي النيابة العامة التي وجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقررت إحالتهما إلي المحاكمة الجنائية .وفي منتصف العام، وتحديدا بشهر يوليو أحال المستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية حينها، عاطلًا إلي محكمة الجنايات بعد قرابة شهرين من التحقيقات لاتهامه بقتل الطفلة ميادة . ر . ش 4 سنوات ذبحا داخل دورة مياه في مسجد العمدة بقرية برطس بأوسيم بعد هتك عرضها، حيث ناقشت النيابة المتهم محمد. ش.ا 25 عامًا عقب انتهائها من إجراء المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة ومناظرة جثة الطفلة المجني عليها ولجأ المتهم الي رواية تبرر ارتكابه جريمة القتل مشيرًا إلي أنه يمر بضائقة مالية وقام باستدراج الطفلة وذبحها لسرقتها.الا ان التحقيقات كشفت عدم ارتداء الطفلة اي مصوغات ذهبية كما سجلت الكاميرات بالمسجد المتهم حال استدراجه للطفلة ومكوثه بالداخل لقرابة "ساعة الا ثلث" وهي المدة التي لا تتفق مع دافع السرقة، التصور المبدئي للنيابة اشار الي ان الجاني استدرج الطفلة المجني عليها الي الحمام ثم قام بذبحها ولم تسقط الطفلة فور إصابتها وانما خرجت تسير علي قدميها في أثر القاتل وسقطت ارضا بعد قرابة 3 أمتار وألقي الجاني سكين الجريمة بحوض الوضوء قبل فراره كما ان الجاني فتح صنبور المياه وتركها جارية في محاولة لإزالة آثار الدماء بتفحص النيابة في المعاينة تبين أن القاتل غفل عن ازالة "بصمة مدممة" من علي الحائط قام خبراء الادلة الجنائية برفعها ورفع سلاح الجريمة من حوض الوضوء وتحريزها، وبفحص كاميرات المراقبة تبين ان المتهم استدرج شقيق الفتاة الذي يبلغ من العمر 7 أعوام معها واشارته للشقيق لأعلي تلاها مباشرة صعود الطفل للطابق الأعلى وإشارته للطفلة بالنزول إلى أسفل وتتبع المتهم لها بعد لحظات وغيابه بالأسفل لمدة استمرت "40 دقيقة" ثم أظهره مقطع الفيديو يخرج مسرعا مرتبكا.وبعرض صورة المتهم علي شيخ وخادم المسجد قررا أنه أحد أبناء القرية وأنه التقي بأحدهما اثناء صعوده من أسفل وسأله عن مكان شرب المياه كنوع من التمويه وغادر المسجد نهائيا، وناقشت النيابة علي مدار الأيام اللاحقة لوقوع الجريمة شيخ وخادم المسجد وقرر الأخير أنه أثناء تفقده "ترابيس" الحمامات طرق أحد الأبواب غير المغلقة بشكل صحيح فأجابه المتهم من الداخل بان الباب بدون "ترباس" وعقب انصرافه فوجيء شيخ المسجد بطفل يصرخ ويخبره بوجود طفلة راقدة علي الأرض تنزف الدماء فأسرع الجميع إليها وكانت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وخلال التحقيقات طلبت النيابة من المتهم خلع "سويت شيرت" يرتديه لإجراء مناظرة ظاهرية لجسده فلفت انتباه "شرف" وجود "بقعة" غامقة اللون علي "فانلة داخلية" يرتديها المتهم وبسؤاله عنها ارتبك محاولا الإصرار علي روايته الاولى الا انه مع مواجهته بـ "بقعة" دماء اخري علي تيشرت كان يرتديه يوم الجريمة اقر بالدافع الحقيقي بانه كان يعاني من كبت جنسي لعدم قدرته علي معاشرة زوجته التي انجبت قبل الجريمة بـ 20 يوما فقط وانه استدرج الطفلة المجني عليها بعد 4 ايام من مراقبة الاطفال بالمسجد لهتك عرضها والتحرش بجسدها بعد تكميم فمها بيده وملامسة اجزاء حساسة من جسدها بيده الاخري، وعن الجريمة قال المتهم انه استغرق قرابة 40 دقيقة بالداخل وسمع اصوات تزايد قدوم المصلين لاقتراب موعد العشاء فخشي افتضاح امره فقام بنحر رقبة الطفلة وفتح المياه لازالة اثار الدماء و"المني" من علي الارض وعاد الي منزل الزوجية بقرية المنصورية وقام بتغيير "تيشرت وبنطلون" فقط مع عدم تغيير ملابسه الداخلية.. وحرزت النيابة ملابس المتهم لوجود اثار "مني" علي بنطاله ودماء علي التيشرت وتم ارساله الي الادلة الجنائية لفحصه.وقبل نهاية العام، وفي غضون شهر أكتوبر أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، رئيس حى الدقى وصاحبى شركة مقاولات ومحامي "وسيط"، الي محكمة الجنايات بتهمة الرشوة بعد طلب وتقاضى رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار، مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها وتحقق أرباح دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه، واعترف المتهمان الراشين في التحقيقات بأن رئيس الحي ابتزهما لدفع رشاوي مقابل التغاضي عن مخالفات بمناور العقار المملوك إليهما، بإرسال موظفين لرصد مخالفات بالعقار، وأشار المتهمان إلى أنهما اتفقا مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحاميين "شقيقان"، على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه، وشقة، مقابل التغاضي عن تلك المخالفات، ثم بعد ذلك طلب رئيس الحي رفع مبلغ الرشوة إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى الشقة، لافتين إلى أن المبلغ المضبوط من قبل الرقابة الإدارية وهو 250 الف جنيه، جزء من المبلغ المتفق عليه وليس كله.وفي ذات السياق وبمنتصف شهر ديسمبر أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، رئيس حي الهرم، ومقاولا وشقيقه وصاحب مدرسة خاصة، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة، وواجهت النيابة رئيس الحي ، والمتهمين الآخرين بالتسجيلات الصوتية فيما بينهم، والتي تثبت طلب وتقديم رشوة مالية واستغلال رئيس الحي لنفوذه لأخذ عطية مالية، ويواجه المتهم اتهامات الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته، وكشفت التحقيقات أن رئيس حي الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة حي الهرم، والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التي تمت بين المتهم والراشي، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرارات صادرة من النيابة العامة.