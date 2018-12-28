أسامة خليل: لا يوجد ميثاق شرف بين الأهلى والزمالك والأندية مهددة بالانقراض

أكد أسامة خليل نجم نادى الإسماعيلي السابق أن ميثاق الشرف غائب بين نادي الأهلى والزمالك بشأن صفقات لاعبى الدورى، لافتا إلى أن الأندية الشعبية والجماهيرية مهددة بالانقراض.



قال خليل فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لا يوجد لاعب فى الدورى المصري يستحق أكثر من 2 مليون جنيه ودائما هناك مستفيد من وراء الأسعار الخالية فى صفقات اللاعبين من مجالس إدارات الأندية ووكلاء اللاعبين.



لفت نجم الإسماعيلي إلى أنه لا يوجد فى قاموس الاحتراف ما يسمى ميثاق الشرف بين أندية مثل الأهلى والزمالك فى الدورى المحلى، منوها إلى أن قطبى الكرة المصرية إلى جانب أندية مثل سموحة وبيراميدز تسببوا فى جنون أسعار اللاعبين محليا.



شدد على أن الأندية الشعبية والجماهيرية تواجه مصيرا غامضا فى المسابقات المحلية منوها إلى أن ميزانية نادى مثل الإسماعيلي السنوية لا تتخطى الـ 40 مليون جنيه يقوم بالصرف من خلالها على كافة الأنشطة الرياضية، مضيفا أن الأندية الشعبية لن تستطيع مسايرة الأسعار الجنونية فى الدورى المحلى.



أوضح أن اتحاد الكرة فاقد السيطرة والسلطات على كبار الأندية ولن يستطيع إدراج أي بنود فى اللوائح للحد من إرتفاع الأسعار ووضع سقف مالى محدد يلزم جموع الأندية خلال إجراء أي تعاقدات مع اللاعبين.