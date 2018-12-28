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منوعات

أهم 4 فضائح للسوشيال ميديا في 2018

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:06 م
صدى البلد
مريم صليب
أصبحنا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه، بل لو ألقينا نظرة على حياتنا من الخارج سنجد أننا أصبحنا مدمنين للحاسوب ولا نلتفت ما إن كانت تلك الوسائل قد تكون أجهزة تجسس تعيش معنا دون أن نشعر.

وذكر موقع SPUTNIK مجموعة من فضائح السوشيال ميديا خلال 2018 أشهرها اختراق خصائص الأمان لفيس بوك واختراق أكثر من 80 مليون حساب.

وأعلنت شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، في شهر أبريل، أن بيانات نحو 87 مليون شخص، معظمهم من الولايات المتحدة، من المحتمل أن تكون سربت إلى شركة الأبحاث "كامبريدج أناليتكيا"، مما أدى لانخفاض القيمة السوقية لـ"فيسبوك" قرابة مئة مليار دولار.

  • المركز الثاني تطبيق الواتس أب
تسبب التطبيق في وقوع أكثر من جريمة قتل وقعت في الهند، بسبب انتشار الشائعات وحذر التطبيق مستخدميه من مخاطر نشر الأخبار المزيفة والمضللة عبر منصته.

  • المركز الثالث أشهر تطبيقات التوصيل "أوبر" 
تسببت سيارة "أوبر" من دون سائق في دهس ومقتل أحد المشاة في ولاية أريزونا الأمريكية، ووقع الحادث في مدينة تمب، صباح الإثنين 19 مارس، ودهست امرأة أثناء مرورها الشارع، وفقا لوكالة "رويتزر" للأنباء.

  • المركز الرابع جوجل 
فرض الاتحاد الأوروبي، في شهر يوليو، غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار يورو على شركة "جوجل " بعد اتهامها بالاحتكار، واتهم الاتحاد الأوروبي الشركة باستغلال نظامها لتشغيل الهواتف الذكية "أندرويد"، والمستخدم في حوالي 80% من أجهزة الهواتف الذكية واللوحية في أوروبا، من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.

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