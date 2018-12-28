أهم 4 فضائح للسوشيال ميديا في 2018

أصبحنا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه، بل لو ألقينا نظرة على حياتنا من الخارج سنجد أننا أصبحنا مدمنين للحاسوب ولا نلتفت ما إن كانت تلك الوسائل قد تكون أجهزة تجسس تعيش معنا دون أن نشعر.
وذكر موقع SPUTNIK مجموعة من فضائح السوشيال ميديا خلال 2018 أشهرها اختراق خصائص الأمان لفيس بوك واختراق أكثر من 80 مليون حساب.
وأعلنت شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، في شهر أبريل، أن بيانات نحو 87 مليون شخص، معظمهم من الولايات المتحدة، من المحتمل أن تكون سربت إلى شركة الأبحاث "كامبريدج أناليتكيا"، مما أدى لانخفاض القيمة السوقية لـ"فيسبوك" قرابة مئة مليار دولار.
وذكر موقع SPUTNIK مجموعة من فضائح السوشيال ميديا خلال 2018 أشهرها اختراق خصائص الأمان لفيس بوك واختراق أكثر من 80 مليون حساب.
وأعلنت شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، في شهر أبريل، أن بيانات نحو 87 مليون شخص، معظمهم من الولايات المتحدة، من المحتمل أن تكون سربت إلى شركة الأبحاث "كامبريدج أناليتكيا"، مما أدى لانخفاض القيمة السوقية لـ"فيسبوك" قرابة مئة مليار دولار.
- المركز الثاني تطبيق الواتس أب
- المركز الثالث أشهر تطبيقات التوصيل "أوبر"
- المركز الرابع جوجل