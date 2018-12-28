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تعليم

نشاط طلابي بجامعة القاهرة ينظم حملات كساء في العياط

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:57 م
صدى البلد
عمر سلامة
أطلق نشاط طلابي بجامعة القاهرة المعروفة باسم COMET، فعاليات يوم الكساء بالعياط في الجيزة حيث قاموا بجمع أكثر من 1000 قطعة ملابس وتوزيعها علي أهالي القرية ومساعدتهم بالشعور بالدفئ في فصل الشتاء البارد.

وقال يوسف وليد مسئول العلاقات العامة بالنشاط فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الزيارة لاقت ترحيبا كبيرا من أهل القرية واستقبلوا طلاب النشاط أحسن استقبال.

وأضافت يارا دياب مسئولة اللجنة الاجتماعية بالنشاط، أن النشاط أقام معرضا من الملابس والبطاطين لقاطنى المنطقة وذلك اليوم الجمعة وسوف يعلن النشاط عن الزيارات الخيرية الجديد خلال الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر بأن كوميت هو نشاط طلابى غير قابل للربح تأسس منذ 16 عاما بجامعة القاهرة وهدفه تقليل الفجوة بين المواد الدراسية والحياة العملية من خلال الأربعة مجالات وهم التسويق، المراجعة المالية، ريادة الأعمال، والبورصة.
نشاط طلابي بجامعة القاهرة ينظم حملات كساء في العياط
نشاط طلابي بجامعة القاهرة ينظم حملات كساء في العياط
نشاط طلابي بجامعة القاهرة ينظم حملات كساء في العياط

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