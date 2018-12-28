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محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة يلا نجري في قليوب بمساعدة ذوى الاحتياجات.. صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:04 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
انطلقت اليوم فعاليات مبادرة "يلا نجري" بمدينة قليوب بمشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة رافعين شعار"الرياضة أسلوب حياة".

وبدأت من أمام مركز شباب قليوب وحتى قسم شرطة المدينة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، بحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.

وقال محمود الصبروط مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، إن وزير الشباب والرياضة أطلق مبادرة تحت شعار "يلا نجري" والتي تنفذ بمديرية الشباب والرياضة بمراكز المحافظة بمشاركة فئات المجتمع، موضحا أن المبادرة تنطلق يومي الجمعة والسبت فقط من كل أسبوع.
انطلاق فعاليات مبادرة يلا نجري في قليوب بمساعدة ذوى الاحتياجات.. صور
انطلاق فعاليات مبادرة يلا نجري في قليوب بمساعدة ذوى الاحتياجات.. صور
انطلاق فعاليات مبادرة يلا نجري في قليوب بمساعدة ذوى الاحتياجات.. صور

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