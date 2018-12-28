ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رغم الطقس السيئ.. ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات وبضائع عملاقة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:03 م
صدى البلد
أ ش أ
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 114 ألفا و458 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54 ألفا و623 طنا، وغادر الميناء 116 سيارة نقل محملة بـ 5 آلاف و447 طن قمح.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 450 طن يوريا، و5 آلاف و500 طن يوريا سائلة، و305 أطنان فوسفات، و200 طن علف، و1600 طن ألواح جبس، و4 آلاف و100 طن رمل، و20 ألفا و700 طن ملح.

ترشيحاتنا

سيناريو المجموعة العربية يشعل حسابات قرعة دوري أبطال أفريقيا

انفجار هائل في محطة كهرباء يحول سماء نيويورك للأزرق .. فيديو

تعرف على الإجراءات القانونية بعد وفاة نائب أشمون

سياسي لبناني يكشف لصدى البلد سر تمسك حزب الله بوزارتى البيئة والصحة

اليوم.. لاسارتي يتسلم مهام عمله رسميا فى الأهلى

رمضان صبحي يؤازر الأهلي أمام الداخلية في ستاد بتروسبورت

التحالف الدولى: سنرد بقوة مع أي تهديد للأراضى العراقية.. فيديو

فاينانشال تايمز: المتحف المصري الكبير يبشر بانتعاش السياحة

المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو

تركي الشيخ يزف خبرا سارا للمصريين بعد تعيينه رئيسا لهيئة الترفيه

لهذه الأسباب.. لا تسرف فى تناول النعناع

رمضان صبحي: عدت لنادي الطفولة للفوز ببطولة أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

فنانة تشكيلية يونانية: الطبيعة في الأقصر ملهمة للإبداع
التحالف الدولى: سنرد بقوة مع أي تهديد للأراضى العراقية.. فيديو
انفجار هائل في محطة كهرباء يحول سماء نيويورك للأزرق .. فيديو
قنا تطبق أول تجربة لترجمة خطبة الجمعه بلغة الإشارة بمسجد ناصر.. فيديو
محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان عددا من كنائس سمالوط ومطاي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟