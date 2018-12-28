رغم الطقس السيئ.. ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات وبضائع عملاقة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكر بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 114 ألفا و458 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54 ألفا و623 طنا، وغادر الميناء 116 سيارة نقل محملة بـ 5 آلاف و447 طن قمح.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 450 طن يوريا، و5 آلاف و500 طن يوريا سائلة، و305 أطنان فوسفات، و200 طن علف، و1600 طن ألواح جبس، و4 آلاف و100 طن رمل، و20 ألفا و700 طن ملح.

