محافظ البحيرة يفتتح مسجد الزهراء بالأبعادية

افتتح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة مسجد الزهراء الجديد بقرية الابعادية بمركز دمنهورعلى مساحة 600 متر2 صدر لها قرار تخصيص وذلك بتكلفة اجمالية مليون و650 ألف جنيه.



وأدى محافظ البحيرة صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بعد افتتاحه ورافقه خلال افتتاح المسجد وصلاة الجمعة المهندس عبد الرحمن الشهاوى – السكرتير العام للمحافظة والنائب على عتمان -عضو مجلس النواب وجمع كبير من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة وقيادات مديرية الأوقاف وسط حضور كبير من اهالى قرية الأبعادية.



وألقى الشبخ محمد شعلان - وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة التى تناولت حاجتنا إلى الدين وضرورة محاسبة النفس حيث اكد على أن الله "عز وجل" أرسل الأنبياء والمرسلين بالشرائع التى تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بأخيه الانسان ليتحقق فى الأرض الحق والعدل.



وعقب أداء الصلاة التقى المحافظ بجمع كبير من مواطنى القرية واستمع منهم عن أهم مطالبهم واحتياجاتهم التى تمس حياتهم اليومية من القطاعات الخدمية والمرافق ووعدهم على العمل على دراستها وايجاد حلول سريعه لها، مشددا على تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة وسحب تراكمات مياه الامطار وإزالة المخلفات والأتربة المتراكمة.