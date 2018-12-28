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رياضة

مهند مجدي: مشاركة الأهلي في ماراثون زايد تزيد من قيمته.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:10 م
صدى البلد
عبدالله هشام - تصوير/ علي الخشاب
أعرب مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بحضور ماراثون زايد الخيري بمحافظة الإسماعيلية، ومشاركة القلعة الحمراء ببعثة تضم 100 فرد من أعضاء المجلس والجمعية العمومية.

وأوضح مجدي في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن بعثة الأهلي المشاركة في الماراثون حصدت عددا من المراكز المتقدمة، مؤكدا أن مشاركة الأهلى في هذا الحدث تضيف له الكثير بالإضافة إلى قيمته ودليل علي الحب والمودة والتعاون مع الجانب الإماراتي.

وأكمل: "الأهلي يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وحولهم من قطاع ممارسة إلى بطولة، بالإضافة إلى أنه شكل لجان خاصة بهم تقوم بكل ما يخصهم على المستوي الاجتماعي والثقافي".

واختتم: "سيتم عمل احتفال وتكريم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة ومدربيهم بعد تكريم الرئيس السيسي والمشاركة في الماراثون هي أبسط حقوقهم للانخراط مع الأسوياء".

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