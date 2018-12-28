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محافظات

انتعاشة بأسواق بورسعيد رغم الطقس السيئ

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:13 م
انتعاشة بأسواق بورسعيد
انتعاشة بأسواق بورسعيد رغم ظروف الطقس الغير مستقرة
كتب محمد الغزاوى
شهدت أسواق بورسعيد انتعاشة ملحوظة رغم تقلب الأحوال الجوية وبرودة الطقس، استقبلت المحافظة العديد من الرحلات التي حملت أبناء المحافظات من مختلف أنحاء الجمهورية إلى المدينة امتدادا لموجات الرحلات الأسبوعية التي تشهدها بورسعيد منذ أكثر من شهرين خلال أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية.

وطالب محافظ بورسعيد أبناء المحافظة باستغلال هذه الانتعاشة والعمل علي تنميتها من خلال حسن استقبال الزائرين وعدم المغالاة في الأسعار كما أصدر توجيهاته إلي رجال الجمارك بتسهيل إجراءات خروج الزوار من المنافذ في أقصر فترة ممكنة.

وأضاف أن تلك الانتعاشة تدعو للمسئولين عن الغرفة التجارية ورجال الأعمال في التفكير الجدي لتنظيم مهرجان للتسوق لجذب أكبر عدد من الزائرين للتسوق ببورسعيد والاستفادة من هذا المهرجان.
انتعاشة بأسواق بورسعيد رغم الطقس السيئ
انتعاشة بأسواق بورسعيد رغم الطقس السيئ
انتعاشة بأسواق بورسعيد رغم الطقس السيئ
انتعاشة بأسواق بورسعيد رغم الطقس السيئ
انتعاشة بأسواق بورسعيد رغم الطقس السيئ

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