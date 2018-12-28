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أخبار العالم

خيبة أمل إسرائيلية جديدة بعد موقف أمريكا وروسيا تجاه سوريا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
سمر صالح
قال محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف" يوسي ميلمان: إن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا خيبة أمل كبيرة لتل أبيب موضحًا أن التواجد الأمريكي بسوريا كان بمثابة لاجم وعامل موازن للتأثير الإيراني والروسي في سوريا.

وفي سياق متصل نشر موقع الإذاعة العبرية اليوم الجمعة تحذيرات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق عاموس يدلين من موقف أمريكا وروسيا تجاه سوريا مشيرًا إلى تراجع مكانة إسرائيل بـ2018 في أعقاب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن الروس لم يلتزموا بإبعاد الإيرانيين عن سوريا بسبب التوترالذى وقع بين إسرائيل وروسيا بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة موضحًا أن الإحباط الروسي سيقود تل أبيب إلى خطوات صارمة تجاه إسرائيل.

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