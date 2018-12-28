تعرف على إجراءات تسجيل أسرة جديدة بطب بيطري القاهرة

أكد أحمد مبارك رئيس اتحاد طلاب كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن إدارة رعاية الشباب أعلنت عن إجراءات وشروط تسجيل الأسر الطلابية.



وقال أحمد مبارك لـ "صدى البلد"، إن من شروط تسجيل أو تكوين أسرة هي أن يكون جميع أعضاء الأسرة مقيدين بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس والا يقل عدد المؤسسين للأسرة عن 50 طالبا مع ضرورة موافقة أحد أعضاء هيئة التدريس علي إدارة إدارة الأسرة والإشراف عليها.



وأضاف أن آخر موعد لاستقبال طلبات تسجيل الأسر هو 23 يناير مؤكدا ضرورة اختيار اسم للأسرة لا يتعارض مع قيم المجتمع، مؤكدا أنه غير مسموح للطالب أن يشترك في أكثر من أسرة ولكن يحق لأعضاء هيئة التدريس الإشراف علي أسرتين بحد أقصى.



وأشار إلى أن إجراءات التسجيل تتمثل في تقديم كشف بأسماء الطلاب المؤسسين للأسرة ومناصبهم داخلها مرفق بموافقة عضو هيئة تدريس علي قيادة الأسرة وتحديد برنامج وخطة محددة وقابلة للتنفيذ.



واستطرد أحمد مبارك انه غير مسموح بأن تكون الأسرة تابعة لأي نشاط حزبي أو سياسي أو ديني أو طائفي مع ضرورة مشاركة الأسرة في الفعاليات والمهرجانات التي تنفذ على مستوى الكلية أو الجامعة.