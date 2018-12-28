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حوادث

سرقة 30 كيلو مشغولات ذهبية من محل مصوغات بالدقهلية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:15 م
صدى البلد
همت الحسينى
اقتحم مجهولون محل مصوغات ذهبية بمنية النصر وسرقوا كميات من المشغولات الذهبية تقدر بـ 30 كيلوجراما تقريبا .

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من طلعت محمد الشريف 65 عاما صاحب محل مصوغات بمدينة منية النصر يفيد باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية تقدر بحوالى 30 كيلو.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث برئاسة المقدم محمد الحسينى رئيس الفرع والرائد أحمد ثروت رئيس مباحث منية النصر لمكان البلاغ وتبين ان السرقه تمت عن طريق فتحة فى شراعة المحل الحديدية.  

فيما يجرى تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة وانتداب المعمل الجنائى للمعاينه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

يذكر ان نفس المحل تعرض لسطو مسلح عام 2013 وتمت سرقة مشغولات ذهبيه منه وتم ضبط الجناه وقتها واستعادة المسروقات.

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