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اقتصاد

روسنفت تنوي شراء 6 ملايين طن من النفط مقابل ملياري دولار في 2019

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:22 م
صدى البلد
رويترز
أظهر إعلان نشرته روسنفت الحكومية على موقعها الإلكتروني حول حاجاتها من المشتريات أن أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا تنوي شراء نحو ستة ملايين طن من الخام بقيمة تتجاوز الملياري دولار من منتجين محليين العام المقبل.

ووفقا للموقع الإلكتروني، فإن روسنفت ستشتري 5.14 مليون طن من النفط بقيمة 132.5 مليار روبل (1.9 مليار دولار) من جازبروم نفط، ويبلغ السعر نحو 46 دولارا للبرميل، مقارنة مع 51 دولارا حاليا للبرميل من مزيج خام الأورال الروسي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج روسنفت من النفط إلى 241 مليون طن (4.82 مليون برميل يوميا) العام المقبل، ولم تعلن روسنفت عن إجمالي مشترياتها من النفط في عام 2018.

وقالت الشركة في رد عبر البريد الإلكتروني على طلب للتعليق إن المشتريات ستسمح بخفض تكاليف النقل وإنها "ممارسة معتادة في قطاع النفط".

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