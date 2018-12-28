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قطار الموت يحصد أرواح أطفال عزبة في الفيوم.. والأهالي: لا نطلب إلا المزلقان.. صور

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:26 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
يعيش أهالى عزبة دوار وعزبة الشركة التابعين لقرية البسيونية في الفيوم، في خطر دائم وهو الدهس بسبب قطار الفيوم الإسكندرية والقاهرة والذي يمر من أمام العزبة دون وجود مزلقان أو سور لحماية الأهالى من الموت أثناء مرورهم من على قضبان السكك الحديدية.

ويقول سعيد أمين من أهالى القرية، إن الخطر يهدد أهالى القريتين كل لحظة وسبق وأن راح ضحايا من الأهالى علي قضبان القطار أثناء عبورهم شريط السكك الحديدية لعدم وجود سور حول القضبان أو مزلقان لمرور المشاة أو حتى إشارة تحذيرية إلكترونية تفيد قدوم القطار.

ويضيف محمود على من أهالى عزبة دوار، أن القطار يمر من العزبة ولا يوجد أي شيء يدل علي مروره، ويضيف أحمد محمود من عزبة الشركة: نحن لا نطلب المستحيل بل نطلب عمل مزلقان فقط لمرور أطفال المدارس وخاصة المرحلة الابتدائية ومرور السيارات والماشية وجميع وسائل المواصلات خاصة أن عزبة دوار لا يوجد بها مدرسة ولا مخبز بلدى إلا فى عزبة الشركة.

ويطالب شوقى عمر من أهالى القرية، بتدخل وزير النقل والمواصلات ومحافظ الفيوم لإنقاذ الأهالى من الخطر الذى يهددهم ويهدد أطفالهم كل لحظة وإنشاء مزلقان لعبور المشاة من الأهالى وتلاميذ المدارس والسيارات بدلا من تخطيهم خط القطار القادم من القاهرة والإسكندرية والواسطى ذهابا وإيابا.
قطار الموت يحصد أرواح أطفال عزبة في الفيوم.. والأهالي: لا نطلب إلا المزلقان.. صور
قطار الموت يحصد أرواح أطفال عزبة في الفيوم.. والأهالي: لا نطلب إلا المزلقان.. صور
قطار الموت يحصد أرواح أطفال عزبة في الفيوم.. والأهالي: لا نطلب إلا المزلقان.. صور
قطار الموت يحصد أرواح أطفال عزبة في الفيوم.. والأهالي: لا نطلب إلا المزلقان.. صور
قطار الموت يحصد أرواح أطفال عزبة في الفيوم.. والأهالي: لا نطلب إلا المزلقان.. صور

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