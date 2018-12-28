الزمالك يعلن عن تعاقده مع مهاجم إفريقي سوبر بشرط

يتأهب مسؤولو الزمالك للإعلان عن صفقة سوبر خلال الساعات القليلة القادمة لدعم الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.



وعلم "صدى البلد" أن مجلس إدارة الزمالك توصل لاتفاق نهائى مع مهاجم إفريقى سوبر لدعم الهجوم الأبيض بناء على رغبة السويسرى جروس المدير الفنى للفريق.



واشترط مسؤولو الزمالك فوز الفريق على بتروجت اليوم فى الجولة الـ18 للدورى ومواصلة تصدر المسابقة للإعلان عن الصفقة.



