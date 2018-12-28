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رياضة

فابريجاس يقرر الرحيل عن تشيلسي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:24 م
صدى البلد
قرر سيسك فابريجاس، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، الرحيل عن البلوز في الفترة القادمة، بعد ابتعاده عن حسابات ماوريسيو ساري، المدير الفني الإيطالي للفريق اللندني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن اللاعب يبحث عن وجهته المقبلة والنادي الذي سينضم له، وأضافت أن المحطة القادمة لفابريجاس ستكون في الدوريات الأوروبية بنسبة كبيرة.

ويتنافس أكثر من نادي من أجل ضم فابريجاس، حيث يتزاحم فريقا اس موناكو الفرنسي، إضافة إلي آس ميلان الإيطالي، للظفر باللاعب الإسباني صاحب الـ31 عاما.

وقضي فابريجاس 4 سنوات داخل الستامفورد بريدج، حيث انضم لتشيلسي في عام 2014 قادما من برشلونة، وخاض مع النادي الإنجليزي 151 مباراة.

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