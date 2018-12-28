ضبط صاحب ورشة وعامل كونا عصابة لتقطيع السيارات المسروقة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط صاحب ورشة سمكرة سيارات وعامل بذات الورشة لقيامهما بتكوين عصابة تخصصت في تقطيع السيارات المسروقة وإعادة بيعها.



وردت معلومات سرية للعميد عبد العظيم محمد رئيس مباحث مرور القليوبية بقيام "وائل. ع" صاحب ورشة سمكرة سيارات السابق اتهامه في 4 قضايا و"محمود. ج" عامل بالورشة المطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام حبس بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في التلاعب في الأجزاء الجوهرية الخاصة بالسيارات المتحصل عليها من وقائع السرقات.



وذلك بإزالة المفردات الأصلية لمواضع ترقيم الشاسية والموتور بقصد إخفاء معالمها وإضافة مفردات أخرى على خلاف الحقيقة لإعادة ترخيصها ويتخذون من الورشة الخاصة بالأول بقرية الدير في طوخ مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهما بالورشة الخاصة بالأول وتم ضبط 3 سيارات وموتور سيارة والأدوات المستخدمة في عملية التقطيع وقطعة شاسيه تحمل رقم 4275104 و4 لوحات معدنية لسيارات أرقام (ص هـ س 746 – ر و ط 5428 – ق هـ ي 3238 – 35506 ملاكي قليوبية) وتولت النيابة التحقيق.