ترامب يجدد تهديده للمكسيك ببناء الجدار أو إغلاق الحدود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن بلاده تخسر الكثير من الأموال في التجارة مع المكسيك في إطار اتفاقية (نافتا).



وأضاف الرئيس الأمريكي -في تغريدتين على حسابه الرسمي على (تويتر)- "الولايات المتحدة تخسر الكـثير من المال في التجارة مع المكسيك بموجب اتفاقية نافتا بمقدرا 75 مليار دولار سنويا (غير شامل لأموال المخدرات التي تضاعف هذا الرقم أكثر من مرة) ولذا أدرس إغلاق الحدود الجنوبية وهي عمية مربحة".



وتابع "علينا أن نبني الجدار أو نغلق الحدود الجنوبية. وأن نسحب استثمارتنا في صناعة السيارات إلى الولايات المتحدة حيث تنتمي. سأرجع إلى ما قبل اتفاقية نافتا، قبل أن تذهب العديد من شركاتنا ووظائفنا إلى المكسيك. علينا إما أن نبني (ننتهي) من الجدار أو أن نغلق الحدود الجنوبية".



والـ(نافتا) أو اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، هي معاهدة لإنشاء منطقة تجارية حرة ما بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.