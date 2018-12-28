قصة نجاة طفل بطلها كلب بوليسي

تمكنت الشرطة الفرنسية من إنقاذ طفل ظل مدفونا أسفل انهيار ثلجي في جبال الألب، وكان البطل المغوار الذي أرشد رجال الإنقاذ لمكان الطفل هو كلب.





نشرت "أسوشيتد برس" عن الشرطة الفرنسية في بلدة بور سان موريس، إن الصبي كان يتزلج مع مجموعة من 7 متزلجين أصدقائه ، عندما جرفه انهيار جليدي اخفاه و اعتقد الجميع أنه قد مات.





وذكرت تحقيقات الشرطة أن انفصال جزء كبير من الثلوج أدى إلى انجراف الصغير لمسافة لا تقل عن 100 متر.





وعلى الفور توجه عمال الإنقاذ في طائرة هليكوبتر إلى مكان الانهيار الذي كان على ارتفاع 2400 متر لإنقاذه، وعثر كلب بوليسي على الصبي على الرغم من أن سترته لم تكن مزودة بكاشف انهيار ثلجي .





وصف عمال الإنقاذ العملية بأنها "معجزة إلهية" لأنهم قالوا إن فرص النجاة ضئيلة للغاية ،وقالت الشرطة إن من بين أسباب بقاء الصبي حيا هو أن ​​الثلوج لم تسد مداخل الهواء إليه.