ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

قصة نجاة طفل بطلها كلب بوليسي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:02 م
صدى البلد
مريم صليب
تمكنت الشرطة الفرنسية من إنقاذ طفل ظل مدفونا أسفل انهيار ثلجي في جبال الألب، وكان البطل المغوار الذي أرشد رجال الإنقاذ لمكان الطفل هو كلب. 

نشرت "أسوشيتد برس" عن الشرطة الفرنسية في بلدة بور سان موريس، إن الصبي كان يتزلج مع مجموعة من 7 متزلجين أصدقائه ، عندما جرفه انهيار جليدي اخفاه و اعتقد الجميع أنه قد مات. 

وذكرت تحقيقات الشرطة أن انفصال جزء كبير من الثلوج أدى إلى انجراف الصغير لمسافة لا تقل عن 100 متر.

وعلى الفور توجه عمال الإنقاذ في طائرة هليكوبتر إلى مكان الانهيار الذي كان على ارتفاع 2400 متر لإنقاذه، وعثر كلب بوليسي على الصبي على الرغم من أن سترته لم تكن مزودة بكاشف انهيار ثلجي .

وصف عمال الإنقاذ العملية بأنها "معجزة إلهية" لأنهم قالوا إن فرص النجاة ضئيلة للغاية ،وقالت الشرطة إن من بين أسباب بقاء الصبي حيا هو أن ​​الثلوج لم تسد مداخل الهواء إليه.

ترشيحاتنا

سياسي لبناني يكشف لصدى البلد سر تمسك حزب الله بوزارتى البيئة والصحة

رسميا .. الكاف يعلن تصنيف أندية دوري الأبطال وطريقة القرعة

الأرصاد تعلن مفاجأة لسكان القاهرة عن حالة الطقس يومي الأحد والاثنين.. فيديو

انفجار هائل في محطة كهرباء يحول سماء نيويورك للأزرق .. فيديو

محمد صلاح يوجه رسالة غامضة عبر تويتر

توقعات الأبراج لـ2019.. السرطان يتمرد.. ومولود هذا البرج يتعرض لضغوط وخلافات

المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتقفز 0.50%

أسبوع عاصف ينتظر محمد صلاح وهادئ للمحترفين المصريين

حتحوت: الأهلي أنهى ٤ صفقات جديدة

إسرائيل تلقي الأسمنت بوجه اللبنانيين قرب الحدود.. فيديو

مدرب الزمالك: الدورى شبيه بـ صالح جمعة وأعلى لاعب سعره مليون جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

فنانة تشكيلية يونانية: الطبيعة في الأقصر ملهمة للإبداع
التحالف الدولى: سنرد بقوة مع أي تهديد للأراضى العراقية.. فيديو
انفجار هائل في محطة كهرباء يحول سماء نيويورك للأزرق .. فيديو
قنا تطبق أول تجربة لترجمة خطبة الجمعه بلغة الإشارة بمسجد ناصر.. فيديو
محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان عددا من كنائس سمالوط ومطاي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟