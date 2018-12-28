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رياضة

المصرى:اللوائح فاشلة فى مواجهة ارتفاع أسعار اللاعبين بـ الميركاتو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:16 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسرى غازى
أكد حمادة المصرى عضو اللجنة الأولمبية السابق، أنه لا يمكن وضع بنود ملزمة للأندية فى اللوائح من أجل الحد من الارتفاع الجنوني لأسعار اللاعبين فى الدورى الممتاز.

وقال المصرى فى تصريحات لـ "صدى البلد": "لا يوجد ميثاق شرف يمكنها ان تحكم منظومة احترافية فالنادى الذى يمتلك الأموال يستطيع شراء أى لاعب يقوم بتدعيم صفوف فريقه للمنافسة على حصد البطولات المحلية".

أضاف: "الرياضة أصبحت منظومة استثمارية وأندية الأهلى والزمالك تمتلك منظومة متكاملة من محيط إعلامي وكيانات جماهيرية إلى جانب الإدارة الحكيمة لافتا إلى أن نادى بيراميدز يقترب من تلك العناصر فى الوقت الراهن".

وشدد على أنه لا يمكن وضع سقف مالى معين من أجل التعاقد مع لاعبى الدورى المحلى مشيرا إلى أن الأندية الشعبية صارت أغنى من نظيرتها التابعة إلى الشركات مشيرا إلى النادى الإسماعيلي يعتمد على بيع لاعبيه بأموال كبيرة يستفيد من ورائها.

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