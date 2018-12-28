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ثقافة

رئيس مدينة شرم الشيخ يفتتح معرض الفن التشكيلي من هنا البداية بقصر الثقافة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:19 م
رئيس مدينة شرم الشيخ
رئيس مدينة شرم الشيخ يفتتح معرض الفن التشكيلي من هنا البداية
ايمن محمد
افتتح اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، معرض الفن التشكيلي بعنوان "من هنا البداية" بقصر ثقافة شرم الشيخ وبحضور نادية طه مدير قصر الثقافة وصفاء عمار مديرة مكتبة قصر الثقافة وبعض القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية.

كما تفقد رئيس المدينة الأعمال الفنية بقصر الثقافة مشيدا بهذه الأعمال ودورها البارز فى توصيل المفاهيم السليمة إلى عقول كل الفئات العمرية، واستمع رئيس المدينة إلى شرح الدكتورة الفنانة إنجي سالم والفنانة أميمة أبوالنصر والفنانة أمنية مصطفي والفنان محمد إبراهيم جدو وأعمالهم الفنية.

وقالت نادية طه مدير قصر الثقافة، إن ملتقى مبادرة "الفن التشكيلي" الذي جمع مجموعة من الفنانين المصريين نجح في خلق روح المودة والمحبة بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن الفنانين أكدوا أن مدينة السلام شرم الشيخ هي حقًا مدينة الأمن والأمان والسلام وبعث الفنانون المشاركون رسالة سلام ومحبة للعالم أجمع وكما قال "بابلو بيكاسو" الفن يمسح عن الروح غبار الحياة اليومية.

وقال أحمد مجدي عبد الرحيم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء السياحة، إن الفن التشكيلي له دور كبير في المجتمع المصري وهذا ما تفعله رسالة الفنان التشكيلي فهي رسالة سامية وهادفة فالفنان يوظف ريشته لنقل رسالة إنسانية أو للتعريف عن قضية ما والفن يبرز القضية من خلال معارض فنية تشكيلية أي كان من خلال لوحات مرسومة أو منحوتات أو ميديا فنية كدور فعال ومهم لنشر الثقافة داخل المجتمع.
رئيس مدينة شرم الشيخ يفتتح معرض الفن التشكيلي من هنا البداية بقصر الثقافة
رئيس مدينة شرم الشيخ يفتتح معرض الفن التشكيلي من هنا البداية بقصر الثقافة
رئيس مدينة شرم الشيخ يفتتح معرض الفن التشكيلي من هنا البداية بقصر الثقافة
رئيس مدينة شرم الشيخ يفتتح معرض الفن التشكيلي من هنا البداية بقصر الثقافة

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