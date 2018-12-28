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رياضة

عضو عليا ماراثون زايد: الإسماعيلية بأكملها شاركت في الحدث..فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:39 م
صدى البلد
عبدالله هشام
وجهت سحر أحمد العبد عضو اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي علي كل الجهود المبذولة لإنجاح الماراثون.

وأكدت سحر في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد": محافظة الاسماعيلية بأكملها شاركت في الماراثون اليوم ومن لم يشارك كان يقف في الشرفات يشاهد الحدث الكبير والفريد من نوعه.

وأضافت: العديد من اللاعبين وأصحاب الهمم جاءوا من كل أنحاء جمهورية مصر للمشاركة في الماراثون، والمشاركة فيه دعم كبير لذوي الاحتياجات ونعمل بكل جهودنا لزيادة هذا الدعم.

واختتمت سحر تصريحاتها: بالتأكيد سيتم عمل ماراثون العام القادم مع تغيير المحافظة لأنه يمثل سياحة داخلية وترويجا للمحافظة بالخارج.

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