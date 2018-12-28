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رئيس أساقفة كوانجو: بابا الفاتيكان يزور كوريا الشمالية إذا دُعي رسميا

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:29 م
صدى البلد
أ ش أ
قال رئيس أساقفة كوانجو في كوريا الجنوبية كيم هي جونجو، اليوم الجمعة، إن زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إلى كوريا الشمالية ما زالت ممكنة عندما يقوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بإرسال دعوة رسمية إلى البابا، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة كوانجو الجنوبية الغربية، في وقت سابق من اليوم.

وأشار كيم، في تصريح أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إلى أن "وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن جدول أعمال البابا فرانسيس في العام المقبل لا يتضمن رحلة إلى كوريا الشمالية، لكننا لا نعلم ... فإذا أراد، يمكنه الذهاب في أي وقت"، موضحًا أن الرحلة ليست بالضرورة تكون مرتبطة بجدوله الزمني في العام القادم.

وأكد أنه يعتقد أن زيارة البابا ستكون فرصة جيدة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بحيث يمكن أن تشجعه على التخلي عن الأسلحة النووية، مُضيفًا إنه إذا طرحت كوريا الشمالية مسألة نزع السلاح النووي خلال زيارة البابا إلى هناك، فإنه يمكن للبابا أن يلعب دور الحكم في هذا الشأن، مؤكدًا أن الفاتيكان يفضل الدبلوماسية الهادئة.

وأوضح كيم أنه، في الاسبوع الماضي، بعث بصفته رئيسًا للمؤتمر الكوري لرابطة الأديان من أجل السلام برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطلب منه أن يأخذ جهود كوريا الشمالية في نزع الأسلحة النووية وتخفيف العقوبات الاقتصادية في الحسبان.
وبشكل منفصل عن قضايا كوريا الشمالية، أعرب كيم عن أمله في أن تصبح كوريا الجنوبية أكثر انفتاحًا وسخاء للفئات المستضعفة في العام الجديد.

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