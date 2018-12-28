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محافظات

محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال الرصف بعدة مناطق ومشروعات

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:10 م
محافظ بورسعيد : انتهاء
محافظ بورسعيد : انتهاء اعمال الرصف بعدة مناطق
كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن انتهاء أعمال رصف عدة مناطق ومشروعات مختلفة بالمحافظة بعد التنسيق مع جهات المرافق المختلفة وشملت منطقة خان الخليلي والمنطقة المحيطة بمشروع الاسماك الجديد ومشروع الــ ٢٦ عمارة بضواحي المحافظة.

كما تم الانتهاء من أعمال رصف منطقة الحراسات بحي الضواحي للمرة الأولي والتي تاني بالتوازي مع عدد من الخدمات الأخرى بالمنطقة والتي شملت تغيير مواسير الصرف الصحي وشبكة صرف الأمطار وأرصفة جديدة للعمارات وإزالة الإشغالات.

واضاف بان الفترة الماضية شهدت أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى لعدة مناطق لم يدخلها الغاز بأحياء العرب والمناخ بالإضافة الي إنارة الشوارع خلال الفترة الماضية لتستكمل بذلك كافة المرافق اللازمة للمناطق التي تم رصفها.
محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال الرصف بعدة مناطق ومشروعات
محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال الرصف بعدة مناطق ومشروعات
محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال الرصف بعدة مناطق ومشروعات
محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال الرصف بعدة مناطق ومشروعات
محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال الرصف بعدة مناطق ومشروعات
محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال الرصف بعدة مناطق ومشروعات
محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال الرصف بعدة مناطق ومشروعات
محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال الرصف بعدة مناطق ومشروعات
محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال الرصف بعدة مناطق ومشروعات
محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال الرصف بعدة مناطق ومشروعات

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