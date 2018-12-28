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أخبار العالم

سفارة مصر بـ فيينا تشكر الجالية لدعمها خلال زيارة الرئيس السيسي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:07 م
الرئيس السيسي يلتقي
الرئيس السيسي يلتقي أبناء الجالية المصرية في النمسا
أحمد محرم
نشرت السفارة المصرية لدى النمسا، بيانًا على حسابها بموقع "فيسبوك"، أعربت فيه عن شكرها للجالية المصرية في النمسا على الدعم الذي قدمته لإنجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 16 - 19 ديسمبر.

وكتبت السفارة في البيان: "تشرفت سفارة مصر في فيينا بزيارة رئيس الجمهورية إلى النمسا خلال الفترة من ١٦ - ١٩ ديسمبر ٢٠١٨، وذلك في أول زيارة رسمية له الي النمسا. وتنتهز السفارة هذه المناسبة لتعرب لابناء الجالية الكرام عن خالص الشكر والتقدير لما قدموه من دعم لانجاح الزيارة. وكل عام وانتم بخير".

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في 19 ديسمبر مع عدد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا، وذلك في ختام زيارته الرسمية للنمسا التي استمرت لمدة 4 أيام.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، أن المجموعة التي التقى بها الرئيس هم أسر المتوفين والمصابين الذين تعرضوا لحادث مروري في مدينة دريسدن الألمانية أثناء سفرهم برا متوجهين من مدينة فيينا إلى مدينة برلين للمشاركة في الترحيب بزيارة الرئيس إلى ألمانيا في شهر يونيو عام 2015.

كما قام الرئيس بالتحاور مع الحضور من أبناء الجالية والتعرف على أوضاعهم، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات ومقترحات أبناء مصر فى الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، ومن ثم يتعين العمل على تدعيم الروابط بينهم وبين ووطنهم الأم، وإشراكهم فى الجهود التى تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والذى يتطلب جهدًا دءوبًا وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها‪.

وأضاف راضي أن أعضاء الجالية أشادوا من جانبهم بجهود الرئيس لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر، مؤكدين حرصهم على إبراز التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر إلى المجتمع النمساوي، فضلًا عن قيامهم بنقل الصورة الحقيقية للمجتمع المصرى بقيمه ومبادئه إلى الخارج.

وتميز اللقاء بالود والترحاب الشديدين، حيث تم التقاط الصور الجماعية والفردية التذكارية مع الرئيس وأسر المتوفين والمصابين، كما أعرب الرئيس عن خالص مواساته، مؤكدًا حرصه على الالتقاء بهم وتعزيتهم شخصيًا في أول زيارة رسمية له إلى العاصمة فيينا.

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