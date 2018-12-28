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رياضة

هدرسفيلد الإنجليزي يعلن رسميا إعارة رمضان صبحي للأهلي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:22 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، عن إعارة رمضان صبحي للأهلي لمدة 6 شهور عبر موقعه الرسمي.

وقال هيدرسفيلد عبر موقعه على الإنترنت، إن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما سينضم إلى الأهلي مع فتح سوق الانتقالات في أول يناير.

وأشار إلى أن صبحي المنضم إلى صفوفه قادما من ستوك سيتي في يونيو 2018 لم يشارك سوى في أربع مباريات رسمية مع الفريق الأول من مقعد البدلاء طوال النصف الأول من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالنادي الأهلي، عن ضم رمضان صبحي المحترف في صفوف هيديرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي بعقد إعارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وأضاف توفيق أنه تم حسم كل الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يصل إلى القاهرة خلال ساعات للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال رمضان صبحي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم أعود إلى وطني مصر لمدة ستة شهور معارا إلى نادي الطفولة لمساعدته في بطولة دوري أبطال أفريقيا والعودة لتشكيلة المنتخب المصري... تمنياتي لفريقي هيديرسفيلد وجماهيره بالأفضل... سأعود أقوى في الموسم المقبل... أراكم قريبا."

ويأتي ضم صبحي في إطار جهود الأهلي لتعزيز صفوفه بقوة خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ، سعيا لتقديم انطلاقة في الدوري المصري الممتاز وتعويض فارق النقاط الذي يتأخر به الأهلي عن الزمالك صاحب الصدارة.

ويحتل الأهلي المركز السابع في الدوري برصيد 23 نقطة حصدها خلال 11 مباراة ، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك ، صدارة المسابقة برصيد 35 نقطة حصدها خلال 14 مباراة.

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