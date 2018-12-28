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رياضة

الرابع في ماراثون زايد: نسعى لرفع اسم مصر عاليا.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:27 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعرب احمد نوري لاعب الاهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي عن سعادته بالمشاركة في ماراثون زايد، وحصوله علي المركز الرابع.

وأضاف نوري في تصريحات خاصة لصدي البلد : اشكر دولة الامارات علي التنظيم وأشارك في الماراثون بهدف الخير، بعد أن حصلت علي المركز الثاني في بطولة الجمهورية".

وتابع: "هدفي في البطولات القادمة تحسين الارقام الخاصة بي وبعدها التأهل الي بطولة افريقيا والحصول علي اللقب وتحقيق مركز لنرفع اسم مصر عاليا ،كما ان النادي الاهلي بقيادة ياسر داود المدير الفني يوفر لنا المعسكرات وكل احتاجاتنا ".

واختتم نوري: "رئيس النادي محمود الخطيب يدعمنا بكل شئ ويتابع معنا النتائج في كل مباراة ".

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