ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب أطباء القاهرة يطالب الرئيس برفض قانون المستشفيات الجامعية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 04:26 م
صدى البلد
محمد غالى مصور عز حسين
قال إبراهيم عبدالغني، نقيب أطباء القاهرة، ان الجمعية العمومية طالبت بالاغلبية العظمى، رئيس الجمهورية بالتوجيه واتخاذ الإجراءات القانونية برفض قانون المستشفيات الجامعية رقم 19لسنة 2018.

وطالب عبد الغني، خلال الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء القاهرة المنعقدة اليوم الجمعة، بالعودة للقرار الجمهوري رقم ٣٣٠٠ لسنة ٦٥ الذي ينظم المستشفيات الجامعية.

ترشيحاتنا

نوستاليجا البترول .. تعرف على قصة أول قطرة استخرجت من أرض مصر

تعرف على موعد قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة لها

المسلمون بالهند مهددون بالقتل والسجن.. فيديو

رسميا .. الكاف يعلن تصنيف أندية دوري الأبطال وطريقة القرعة

موجز الفن.. خناقة محمد رمضان وبشرى.. وهنا شيحا أمام السيسي بفستان زفاف

تعرف على الإجراءات القانونية بعد وفاة نائب أشمون

شاهد.. زوجة أحمد السقا في جلسة تصوير جديدة

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

أسبوع عاصف ينتظر محمد صلاح وهادئ للمحترفين المصريين

الزمالك يعلن عن تعاقده مع مهاجم إفريقي سوبر بشرط

علي جمعة عن كشف رقبة المرأة المحجبة: مسخرة.. فيديو

ترامب يعلن قطع المساعدات عن ثلاث دول .. تعرف عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

رئيس جامعة كفر الشيخ لـ صدى البلد: إنشاء مستشفى للطوارئ ومركز للأورام.. فيديو
شاهد.. اللحظات الأولى لدخول الجيش السوري منبج
فنانة تشكيلية يونانية: الطبيعة في الأقصر ملهمة للإبداع
التحالف الدولى: سنرد بقوة مع أي تهديد للأراضى العراقية.. فيديو
انفجار هائل في محطة كهرباء يحول سماء نيويورك للأزرق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟