نقيب أطباء القاهرة يطالب الرئيس برفض قانون المستشفيات الجامعية

قال إبراهيم عبدالغني، نقيب أطباء القاهرة، ان الجمعية العمومية طالبت بالاغلبية العظمى، رئيس الجمهورية بالتوجيه واتخاذ الإجراءات القانونية برفض قانون المستشفيات الجامعية رقم 19لسنة 2018.



وطالب عبد الغني، خلال الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء القاهرة المنعقدة اليوم الجمعة، بالعودة للقرار الجمهوري رقم ٣٣٠٠ لسنة ٦٥ الذي ينظم المستشفيات الجامعية.